Denize sıfır bedava tatil yapıyorlardı... Bu görüntü tarihe karışacak!
Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere komşu olan çardakların yıkılmasına karar verildi. Yaz döneminde yüzlerce kişinin bedava tatil yapma fırsatı bulduğu çardaklar, 1. derece doğal sit alanı içerisinde yer alması ve caretta carettaların üreme alanlarını etkilediği için yıkılacak.
Antalya’nın Aksu ilçesinde batıda Aksu Nehri, doğuda Beşgöz Deresi arasındaki 1,2 kilometrelik Kumköy sahili, geçtiğimiz mart ayında Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'deniz kaplumbağaları üreme alanı' olarak ilan edildi. Bölgede 500'e yakın ahşap yapılardan oluşan çardak ve kumsalın çöp içindeki hali tepki çekmişti.
Yapılan şikayetler ve suç duyurusu, bölgenin 1. derece doğal sit alanı içinde yer alması ve caretta carattaların üreme alanının zarar görmesi nedeniyle harekete geçildi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, caretta caretta deniz kaplumbağalarının koruma alanı olarak ilan edilen 1.2 kilometrelik Kumköy sahiline kurulan barakaların kaldırılması yönünde Aksu Belediyesi’ne yazı gönderildi. Yazının ardından harekete geçen Aksu Belediyesi yıkım kararı aldı.
"Karar duyuruldu"
Bu kararın ardından Aksu Belediyesi’nce, çardakların girişine“1. Derece de doğal sit alanı içerisinde bulunan kaçak yapılar,3621 Sayılı Kadın ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre 26.01.2022 tarih ve saat 09.30’da belediyemiz tarafından yıkılacaktır” levha asıldığı görüldü. Ayrıca çardaklara numara verildiği, 'İzinsiz çardak yapmak, sahile moloz ve stabilize dökmek yasaktır' uyarıcı levhaları dikkat çekti. Öte yandan tahribata uğrayan çardaklar, etrafındaki kirlilik ve çöpler kameralara yansıdı