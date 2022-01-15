Denize sıfır bedava tatil yapıyorlardı... Bu görüntü tarihe karışacak!

"Karar duyuruldu"

Bu kararın ardından Aksu Belediyesi’nce, çardakların girişine“1. Derece de doğal sit alanı içerisinde bulunan kaçak yapılar,3621 Sayılı Kadın ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre 26.01.2022 tarih ve saat 09.30’da belediyemiz tarafından yıkılacaktır” levha asıldığı görüldü. Ayrıca çardaklara numara verildiği, 'İzinsiz çardak yapmak, sahile moloz ve stabilize dökmek yasaktır' uyarıcı levhaları dikkat çekti. Öte yandan tahribata uğrayan çardaklar, etrafındaki kirlilik ve çöpler kameralara yansıdı