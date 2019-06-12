Denize sıfır oba ve çardaklarda yaşıyorlar

Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, beş yıldızlı otellerin yanı başında kurdukları çardaklarda doğal hayatla iç içe tatil yapıyor. Tatilci Erol Savaş "Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek erken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu

