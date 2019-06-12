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  3. 12 Haziran 2019 13:35

Denize sıfır oba ve çardaklarda yaşıyorlar

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kumköy sahili, yazın çok sayıda oba ve çardakla renkleniyor. Bir mahalle nüfusunu aşan sahilde vatandaşlar doğal hayat yaşıyor.

Denize sıfır oba ve çardaklarda yaşıyorlar

Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, beş yıldızlı otellerin yanı başında kurdukları çardaklarda doğal hayatla iç içe tatil yapıyor. Tatilci Erol Savaş "Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek erken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu

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Denize sıfır oba ve çardaklarda yaşıyorlar

Antalya'nın Aksu sahilinde kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, deniz sezonunu açtı. Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kendi kurdukları çardaklarda tatil yapıyor.

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Denize sıfır oba ve çardaklarda yaşıyorlar

Haziran ayı başından itibaren bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, eylül ayı ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.

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Denize sıfır oba ve çardaklarda yaşıyorlar

Bölge sakinleri ise gündüz işine giderken akşam çardaklarında aileleriyle vakit geçiriyor.

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