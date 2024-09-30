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Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde bulunan 550 bin metrekarelik Çeçen Adası satılığa çıkarıldı...

Kaynak: AA
Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı - Resim: 1

Konya'nın ilçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor.

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Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı - Resim: 2

Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor. 

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Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı - Resim: 3

Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.

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Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı - Resim: 4

Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

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