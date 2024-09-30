Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı
Türkiye'nin en büyük gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde bulunan 550 bin metrekarelik Çeçen Adası satılığa çıkarıldı...
Kaynak: AA
Konya'nın ilçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor.
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Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.
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Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.
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Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.
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