Denize tonlarca mazot sızdı; 12 milyon 600 bin TL ceza kesildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yükleme sırasında bağlantının kopup yan yatması nedeniyle denize 12 bin litre mazot sızdı. Geminin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin TL ceza kesildi.
Kaynak: DHA
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Marmaraereğlisi'de cumartesi günü Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen 'Alsu' isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu. Bağlantının kopması üzerine yan yatan gemiden denize mazot sızdı.
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Olay üzerine limana, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot sızdığı belirlendi.
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