Denizi olamayan şehirde üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor
İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve denize kıyısı olmayan Kayseri'deki 38 tesiste, yıllık 20 bin ton alabalık üretimi yapılarak, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Kayseri'de, Zamantı ve Kızılırmak nehirleri ile Yamula Barajı'nda kurulan tesislerde tonlarca alabalık üretilip, yurt dışına ihraç ediliyor.
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bekir Doğan, Yamula Barajı'nda alabalık üretimiyle ilgili konuştu.
Doğan, "Burada bulunduğumuz alan Yamula Barajı olup, Kayseri'nin alabalık üretimindeki merkez üssüdür. Mart ayı itibarıyla başlayan alabalık hasatlarımıza hızla devam etmekteyiz. Bilindiği üzere Kayseri denize kenarı olmayan, İç Anadolu'nun gelişmiş sanayi şehirlerinden birisidir."