Denizi olmayan ilimizdeki gizli denize ziyaretçi akını
Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilinde bulunan "gizli deniz" sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğradı.
Elazığ’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar, ’doğunun gizli denizi’ olarak bilinen Hazar Gölü’ndeki plajlara akın etti.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sıcaklık bölge genelinde etkisini sürdürüyor. Elazığ’da serinlemek isteyen vatandaşlar ise derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyısında bulunan plajlara akın etti.
Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle Hazar Gölü’nü tercih ediyor.
İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.