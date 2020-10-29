Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı

Vatandaşlar tarafından 'yerli somon' olarak bilinen ama Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kararıyla 'Türk somonu' olarak raflardaki yerini alan somon balığı üretimine Kayseri'de tüm hızıyla devam ediliyor.

