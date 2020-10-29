Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı
Denizi olmayan Kayseri'de üretilen ve omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan somonlar, birçok ülkeye ihraç edildi.
Vatandaşlar tarafından 'yerli somon' olarak bilinen ama Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kararıyla 'Türk somonu' olarak raflardaki yerini alan somon balığı üretimine Kayseri'de tüm hızıyla devam ediliyor.
Omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan Türk somonu, 'Kayseri'nin denizi' olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda 528 da. alanda kurulu 14 bin 50 ton kapasiteli 16 işletmede üretiliyor.