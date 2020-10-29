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  3. 29 Ekim 2020 18:02

Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı

Denizi olmayan Kayseri'de üretilen ve omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan somonlar, birçok ülkeye ihraç edildi.

Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı

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Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı

Vatandaşlar tarafından 'yerli somon' olarak bilinen ama Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün kararıyla 'Türk somonu' olarak raflardaki yerini alan somon balığı üretimine Kayseri'de tüm hızıyla devam ediliyor.

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Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı

Omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan Türk somonu, 'Kayseri'nin denizi' olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda 528 da. alanda kurulu 14 bin 50 ton kapasiteli 16 işletmede üretiliyor.

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Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya somon ihracatı

2019 yılında 193 ton, 2020 yılında bin 400 ton somon balığı üretimi gerçekleştirilen tesislerde, önümüzdeki yıllarda üretimin 2 bin 500 tona çıkarılması için gerekli planlamalar yapıldı.

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