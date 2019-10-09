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  3. 09 Ekim 2019 15:14

Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı grup amirliği ekiplerinin eğitim dalışı sırasında denizin dibinde gizlenmiş vaziyette trol kapılar ve ağları bulundu.

Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından, Marmara Denizi’nde trol kapılara ve balık ağlarına geçit vermemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa açıklarında gerçekleştirilen eğitim dalışları sırasında Sualtı Grup Amirliği ekipleri su üzerinde bir şamandıra fark etti.

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Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu

Ekipleri şüpheli şamandırayı kontrol ettikleri sırada 14 metre derinliğe saklanmış vaziyette trol kapılar ve ağlarını tespit etti.

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Denizin dibinde gizlenmiş halde bulundu

Yapılan çalışma ile trol kapıları ve ağlarına el konuldu.

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