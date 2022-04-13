Denizin dibindeki Airbus uçağında bahar temizliği
Kuşadası'nda gönüllü 47 dalgıç, dünyanın en büyük batık uçağından biri olan Airbus A300 kargo uçağı etrafındaki ağları temizledi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıl önce su altı turizmi ve resif amaçlı batırılan dünyanın en büyük batık uçağından biri olan Airbus A300 kargo uçağını kaplayan hayalet ağlar dalış sezonu öncesi temizlendi.
Aydın Büyükşehir Belediyesince, bir hava yolu şirketinde yaklaşık 36 yıl hizmet verdikten sonra 2016'da Kuşadası açıklarında batırılan 54 metre uzunluğunda, 44 metre kanat genişliğinde ve 47 ton ağırlığındaki Airbus A300 kargo uçağı Türkiye'de dalış turizminin önemli noktaları arasında yer alıyor.
Gönüllü dalgıçlar, balıklar için de önemli bir resif alanı oluşturan uçağın büyük bölümünün, balıkçıların av sırasında takılı kaldığı için suda bıraktıkları ağlarla kaplandığını fark etti.
Su altındaki uçağın görüntüsünü de bozan ve "hayalet ağ" olarak adlandırılan ağların temizliği için dalgıçlar yoğun mesai harcadı.
Dalgıçların yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaları görüntülendi.