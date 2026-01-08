Denizin ortasında kabus! Arabalı feribot fırtınaya yakalandı
Yalova'da Topçular-Eskihisar seferini yapan arabalı feribot, fırtınaya yakalandı. Topçular Limanı’na yanaşamayan feribot, daha güvenli olan Yalova Limanı'na yanaştı.
Kaynak: İHA
Yalova'da etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Eskihisar’dan kalkan feribotun seferinde, fırtına nedeniyle zorluk yaşandı.
Onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen feribot, Topçular Limanı'na yanaşamayınca daha güvenli olan Yalova Limanı’na yanaştı.
