Denizin taştığı İskenderun'da tahliye çalışması
Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin taşması sonucu su altında kalan sahil şeridinde tahliye çalışmalarına devam ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gece başlayan aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridi su altında kaldı.
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Atatürk ve Mete Aslan bulvarlarındaki esnaf, taşkınlardan etkilendi. Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarda sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda vidanjörlerle tahliye çalışmasına başlandı.
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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla da tahliye çalışmalarına destek verildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. (DHA)
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