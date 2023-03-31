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Denizin taştığı İskenderun'da tahliye çalışması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin taşması sonucu su altında kalan sahil şeridinde tahliye çalışmalarına devam ediliyor.

Denizin taştığı İskenderun'da tahliye çalışması - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gece başlayan aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridi su altında kaldı. 

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Denizin taştığı İskenderun'da tahliye çalışması - Resim: 2

Atatürk ve Mete Aslan bulvarlarındaki esnaf, taşkınlardan etkilendi. Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarda sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda vidanjörlerle tahliye çalışmasına başlandı. 

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Denizin taştığı İskenderun'da tahliye çalışması - Resim: 3

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla da tahliye çalışmalarına destek verildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Denizin taştığı İskenderun'da tahliye çalışması - Resim: 4
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