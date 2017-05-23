Denizkurdu 2017 tatbikatı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e giderek "Denizkurdu 2017 Tatbikatı" kapsamında gece boyu icra edilen harekata hazırlık eğitimleri ve su üstü atışlarını izledi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs'tan itibaren Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu 2017 Tatbikatı faaliyetlerini yerinde denetlemek için dün akşam Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e gitti.
Tatbikat kapsamında gece boyu icra edilen harekata hazırlık eğitimleri ve su üstü atışlarını izleyen Orgeneral Akar, ilgili birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet geceyi denizde geçirdi.
Tatbikatta bugün 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin de katılımlarıyla "Seçkin Gözlemci Günü" kapsamında muhtelif deniz eğitimleri ile güdümlü mermilerin de kullanılacağı fiili atış eğitimleri gerçekleştirilecek.