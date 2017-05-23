Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs'tan itibaren Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu 2017 Tatbikatı faaliyetlerini yerinde denetlemek için dün akşam Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e gitti.





