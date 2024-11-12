Denizlerin prensi lüfer tezgaha indi; fiyatını görenin ağzı açık kaldı
Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte "denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer 1.200 TL'lik kilo fiyatıyla balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı.
Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslemeye başladı. "Denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, kilosu 1200 liradan tezgahta yerini aldı.
Çanakkale'de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, çeşit çeşit balıklar yerini aldı. Balığın bollaşması birlikte vatandaşlar rağbet gösteriyor.
Lüfer de balık tezgahlarında yerini aldı. "Denizlerin prensi" olarak adlandırılan lüfer kilosu 1200 liradan satılıyor.
Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, bu sezon balık çeşitlerinin bol olduğunu belirterek, “Bu sene av sezonumuz bereketli geçti. Palamut bu sene boldu. Vatandaşın, tezgahtaki balıkçı ve denizcinin yüzünü güldürdü. Palamutta fiyatlar 70 liradan başladı. Balıkların boyu küçüktü. Sonrasında balıklar kilograma ulaştı. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram şu anda 150 lira. Zaman zaman havalardan dolayı palamudun fiyatı 175 liraya kadar çıktı. Ama şu anda palamut 150 liradan satılıyor" dedi.