Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde sezon başladı. Kayak merkezinde kar kalınlığı, istenilen seviyeye ulaşınca kayak yapmak isteyenler de bölgeye akın etti.
Denizli Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte yeni sezon açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kayak ve snowboard yapmak için aranan yüksek kar kalitesi büyük beğeni topluyor" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Denizli'nin turizm kenti olduğunu, kayak merkezinin de alternatif turizm anlamında önemli yatırım olduğunu' söyledi.
Pamukkale'nin ardından kayak merkezinin de beyazıyla ön plana çıktığını kaydeden Başkan Zolan, "Denizli Kayak Merkezi'miz artık kış turizminin gözdesi oldu. Özellikle kayak ve snowboard yapmak için aranan yüksek kar kalitesi büyük beğeni topluyor. Tüm vatandaşlarımızı kentimizin 'ikinci beyaz cennet'i kayak merkezimize davet ediyorum" diye konuştu.
Denizli Kayak Merkezi, Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor.