Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Pamukkale'nin ardından kayak merkezinin de beyazıyla ön plana çıktığını kaydeden Başkan Zolan, "Denizli Kayak Merkezi'miz artık kış turizminin gözdesi oldu. Özellikle kayak ve snowboard yapmak için aranan yüksek kar kalitesi büyük beğeni topluyor. Tüm vatandaşlarımızı kentimizin 'ikinci beyaz cennet'i kayak merkezimize davet ediyorum" diye konuştu.