  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Denizli'de 5 gün boyunca süren yangında felaketin boyutu ortaya çıktı

Denizli'de 5 gün boyunca süren yangında felaketin boyutu ortaya çıktı

Denizli'deki yangının 5'inci gününde soğutma çalışmaları yapılan bölgeler ve Bölmekaya'nın hasarı havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Denizli'de 5 gün boyunca süren yangında felaketin boyutu ortaya çıktı - Resim: 1

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

1 / 6
Denizli'de 5 gün boyunca süren yangında felaketin boyutu ortaya çıktı - Resim: 2

Havadan ve karadan süren müdahalelerde ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. 

2 / 6
Denizli'de 5 gün boyunca süren yangında felaketin boyutu ortaya çıktı - Resim: 3

Dün alevlerin kıskaca aldığı Bölmekaya Mahallesi'ne kadar sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

3 / 6
Denizli'de 5 gün boyunca süren yangında felaketin boyutu ortaya çıktı - Resim: 4

Sabah saatlerinde yangın bölgelerinde havadan başlayan söndürme çalışmaları belirli bölgelerde soğutma çalışmasına geçildi.

4 / 6