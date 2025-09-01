Denizli'de 5 gün boyunca süren yangında felaketin boyutu ortaya çıktı
Denizli'deki yangının 5'inci gününde soğutma çalışmaları yapılan bölgeler ve Bölmekaya'nın hasarı havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Havadan ve karadan süren müdahalelerde ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Dün alevlerin kıskaca aldığı Bölmekaya Mahallesi'ne kadar sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı.
Sabah saatlerinde yangın bölgelerinde havadan başlayan söndürme çalışmaları belirli bölgelerde soğutma çalışmasına geçildi.
