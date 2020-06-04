Denizli'de kaybolan Hatice Batmaz'ın cesedi bulundu!
Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 55 yaşındaki kadın barajda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de ikamet eden ve çalışmak üzere tarlaya giden 55 yaşındaki Hatice Batmaz'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinesinde AKUT, İHH Arama Kurtarma ve Denizli Dağ Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.