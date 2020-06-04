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  3. 04 Haziran 2020 09:06

Denizli'de kaybolan Hatice Batmaz'ın cesedi bulundu!

Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 55 yaşındaki kadın barajda ölü bulundu.

Denizli'de kaybolan Hatice Batmaz'ın cesedi bulundu!

Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 55 yaşındaki kadın barajda ölü bulundu.

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Denizli'de kaybolan Hatice Batmaz'ın cesedi bulundu!

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de ikamet eden ve çalışmak üzere tarlaya giden 55 yaşındaki Hatice Batmaz'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

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Denizli'de kaybolan Hatice Batmaz'ın cesedi bulundu!

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinesinde AKUT, İHH Arama Kurtarma ve Denizli Dağ Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

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Denizli'de kaybolan Hatice Batmaz'ın cesedi bulundu!

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı arama çalışmaları sırasında ekipler, arama yapılan ormanlık alan yakınlarında bulunan Borandere mevkisi Cindere Barajı'nda suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişi gördü.

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