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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Denizli'de orman yangını - Resim: 1

Merkezefendi ilçesi İsrafil mevkisinde bugün saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. 

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Denizli'de orman yangını - Resim: 2

Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. (DHA)

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Denizli'de orman yangını - Resim: 3
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Denizli'de orman yangını - Resim: 4
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