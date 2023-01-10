Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Merkezefendi ilçesi İsrafil mevkisinde bugün saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
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Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. (DHA)
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