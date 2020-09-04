Denizli'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuruyemiş fabrikasında meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi. Kale Mahallesi'ndeki işletmede meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, tüpten sızan gazdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Patlamada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay sırasında işletmede çalışan Hüseyin Aktaş ve Salih Yılmaz'dan haber alınamazken, yangının söndürülmesinin ardından patlamanın meydana geldiği bölgede yapılan aramada, işçilerin cansız bedenleri bulundu.