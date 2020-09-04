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  3. 04 Eylül 2020 11:26

Denizli'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuruyemiş fabrikasında meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi. Kale Mahallesi'ndeki işletmede meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

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Denizli'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, tüpten sızan gazdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Patlamada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Denizli'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Olay sırasında işletmede çalışan Hüseyin Aktaş ve Salih Yılmaz'dan haber alınamazken, yangının söndürülmesinin ardından patlamanın meydana geldiği bölgede yapılan aramada, işçilerin cansız bedenleri bulundu.

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Denizli'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

İki işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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