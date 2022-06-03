Denizli'de tarihi değiştirecek keşif: ''Türkler 1071'den önce de buradaydı''

'NET OLARAK SÖYLEYEBİLİRİZ, 1071'DEN BURADAYDIK'

PAÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ise bulunan kaya resimlerinin M.Ö. 3'üncü yüzyıla ait olduğunu ifade ederek, "Burada 33 figür tespit ettik. Her bir figürün ayrı ayrı önemi var. Milattan önceki çağlardan günümüze yakın bir döneme kadar yapıldıklarına dair ipuçlarımız var. Genel şekillere baktığımızda şaman motifleri ele alınmış. Bunlar, ortak özellik olarak bizleri Orta Asya'ya götürüyor. Kazılar Osmanlı döneminde de devam etmiş. Sürahi motifleri bulduk. Osmanlıca yazılar ve isimler bulduk. Hatta Yunan işgali döneminde, büyük ihtimalle Yunanlılar tarafından yapılmış işaretler de gördük. Denizli yöresinde daha çok sayıda kaya resminin tespit edileceğini düşünüyoruz. 10 yıldır kaya resimlerine yönelik bilimsel çalışma yapıyoruz. 1071, bizim Anadolu'nun tapusunu aldığımız bir dönemdir. Bu tarihten önce Anadolu'da Türkler var mıydı? Bu bir tartışma konusuydu. Kavimler Göçü'ne baktığımızda Anadolu'da yerleşim olduğunu biliyoruz. Bizans kaynaklarında da pek çok Türk'ün generalliğe kadar yükseldiğini görüyoruz. Kaya resimleri tespitlerimizden net olarak söyleyebiliyoruz ki; 1071'den önce de buradaydık. Bunlar yüzeylere yazılmış birer mektuptur. Okumasını bilenlere çok şey anlatır. Orta Asya'daki gelenek burada da devam etmiş. Hem figür hem de damgalar olarak karşımıza çıkıyor. Bazı yerlerdeki yazıtlarda kullanılan alfabe, Göktürk alfabesi olarak karşımıza çıkıyor. Kaya resimlerinin ise M.Ö. 3'üncü yüzyılda başlayıp, 19'uncu yüzyıla kadar devam ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.