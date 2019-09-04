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  3. 04 Eylül 2019 21:10

Denizli'de tarihi eserleri tuğla gibi kullanıp duvar yapmışlar

Denizli'deki antik kentte bulunan birçok tarihi eserin tuğla niyetine duvarlarda kullanıldığı ortaya çıktı. Roma dönemine ait sütun ve kaideler toplanıp tek tek sergilenecek.

Denizli'de tarihi eserleri tuğla gibi kullanıp duvar yapmışlar

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, açıklamada, kazı başkanlığını yürüttüğü Tabea Antik Kenti'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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Denizli'de tarihi eserleri tuğla gibi kullanıp duvar yapmışlar

Antik kentin Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini anlatan Beyazıt, şöyle konuştu:

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Denizli'de tarihi eserleri tuğla gibi kullanıp duvar yapmışlar

"Bu sene yoğunlaştığımız alan çalışmalarından biri de antik kentten götürülen taşların tekrar yerine getirilmesine yönelik olacak.

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Denizli'de tarihi eserleri tuğla gibi kullanıp duvar yapmışlar

Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarının yapımında kullanıldığını tespit ettik.

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