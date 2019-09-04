Denizli'de tarihi eserleri tuğla gibi kullanıp duvar yapmışlar
Denizli'deki antik kentte bulunan birçok tarihi eserin tuğla niyetine duvarlarda kullanıldığı ortaya çıktı. Roma dönemine ait sütun ve kaideler toplanıp tek tek sergilenecek.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, açıklamada, kazı başkanlığını yürüttüğü Tabea Antik Kenti'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Antik kentin Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini anlatan Beyazıt, şöyle konuştu:
"Bu sene yoğunlaştığımız alan çalışmalarından biri de antik kentten götürülen taşların tekrar yerine getirilmesine yönelik olacak.