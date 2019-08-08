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DENİZLİ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ! YIKILAN BİNALAR VAR
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  3. 08 Ağustos 2019 15:23

Denizli'deki 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçesinde iki ayrı deprem meydan geldi. Çardak'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Bozkur ilçesinde ise 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'deki 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

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Denizli'deki 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

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Denizli'deki 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

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Denizli'deki 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

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