Denizli'deki orman yangınında 6 gün... 400 hektar alan kül oldu
Denizli'de 24 Ekim'de başlayan orman yangını 6. gününde devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürü Karacabey, 400 hektarlık alanın alevlerden etkilendiğini belirtti.
Kaynak: DHA / İHA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor.
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Yanan sahanın genellikle makilik bitki yapısında, vadi konumunda, kayalık ve dik yamaçların hakim olduğu bir bölge olması ekiplerin işlerini güçleştiriyor.
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Ulaşım yolunun bulunmaması nedeniyle yangın alanına karadan müdahale kısıtlı bir şekilde yapılabiliyor.
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Havadan müdahaleye katılan helikopterler ise bölgenin vadi yapısı ve oluşan duman nedeniyle su boşaltımında zaman zaman zorlanıyor.
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