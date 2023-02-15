Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Can Düzgün yaşadıklarını şöyle anlattı; "Gece saat 04.17 sularıydı. Beni babam uyandırdı. Önce direkt bahçeye koştuk. Binaların ortasında kaldığımız için, daha orta bir yerde beklemeye başladık. Yukarıdan parçalar düşünce, bu kez yeniden kapı altına sığındık. Deprem 2 dakika sürdü, çok ağırdı. Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu. Deprem yavaşlayınca üzerimizi giymeye çalıştık, yalın ayak kaçtık" dedi. (DHA)