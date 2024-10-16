  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Deprem anında yine aynı ölümcül hata: Hastanelik oldu

Deprem anında yine aynı ölümcül hata: Hastanelik oldu

Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.

Kaynak: İHA
Deprem anında yine aynı ölümcül hata: Hastanelik oldu - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

1 / 9
Deprem anında yine aynı ölümcül hata: Hastanelik oldu - Resim: 2

Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

2 / 9
Deprem anında yine aynı ölümcül hata: Hastanelik oldu - Resim: 3

Elazığ’da ise deprem anı ve vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.

3 / 9
Deprem anında yine aynı ölümcül hata: Hastanelik oldu - Resim: 4

Bir görüntüde sarsıntıya ofis ortamında yakalanan bir vatandaşın yaşadığı panik ve balkondan atlamaya çalıştığı an saniye saniye kaydedildi.

4 / 9