Deprem anında yine aynı ölümcül hata: Hastanelik oldu
Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.
Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
1 / 9
Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
2 / 9
Elazığ’da ise deprem anı ve vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.
3 / 9
Bir görüntüde sarsıntıya ofis ortamında yakalanan bir vatandaşın yaşadığı panik ve balkondan atlamaya çalıştığı an saniye saniye kaydedildi.
4 / 9