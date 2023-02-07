Deprem bölgelerinde peş peşe gelen mucize
Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken sevindiren haberler gelmeye de başladı.
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde çöken binanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ahmet ve 8 yaşındaki Ertuğrul ile anneleri, Tokat’tan bölgeye giden AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı.
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Enkazdan ilk çıkartılan Ahmet oldu. Enkazın aynı bölgesinden bir de kadın cesedi çıkartıldı.
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Enkazdan çıkartılan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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