Deprem bölgesi uzaydan böyle görüntülendi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu tahribat, ABD merkezli Maxar Technologies şirketinin uydu görüntülerine yansıdı.