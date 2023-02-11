Deprem bölgesi uzaydan böyle görüntülendi
ABD merkezli uzay teknoloji şirketi Maxar, Kahramanmaraş’taki 7.7 ve 7.6’lık depremlerin öncesi ve sonrası uydu görüntülerini yayınladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu tahribat, ABD merkezli Maxar Technologies şirketinin uydu görüntülerine yansıdı.
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OSMANİYE
6 Şubat 2023`teki asrın felaketinin ardından 8 Şubat 2023`te Osmaniye`deki acil durum çadırlarını gösteriyor.
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GAZİANTEP/ ISLAHİYE
Sol: 28 Eylül 2019`da Islahiye`ye bağlı Altınüzüm`ü gösteriyor. Sağ: 9 Şubat 2023, Depremler sonrası hasar alan yollar.
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HATAY/ANTAKYA
Sol: 22 Aralık 2022`de Antakya`yı gösteriyorç Sağ: 6 Şubat 2023, Depremler sonrası yıkılan binalar ve hasar alan yollar.
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