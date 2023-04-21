Deprem bölgesinde acı bayram...

Buruk bir bayram yaşadıklarını ve bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağını dile getiren vatandaşlar, “Bir gecede bir çok insanımızı kaybettik. Bir gecede birçok hayalimizi, bir çok umudumuzu kaybettik. Bugün onları ziyarete geldik ama kaybettiğimiz sadece vatandaşlarımız, insanlarımız değil memleketimizi de kaybettik, bugün memleketimizin de ilk bayramı. Bugün Adıyaman’ımızın da ilk bayramı, çocukluğumuzun, hayallerimizin gençliğimizin geçtiği Adıyaman’ın da bayramı, hepimizin başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin” diye konuştu.