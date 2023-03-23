Deprem bölgesinde çadırda ilk sahur...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği illerimizden Adıyaman ve Hatay'da Ramazan ayının ilk gününde depremzedeler çadırlarda sahur yaptı.
Adıyaman’ın kent merkezinde kurulan çadırlarda sahur saatinde bir araya gelen depremzedeler burada sahur yaptı. Vatandaşlar yaptıkları sahur sonrası Ramazan'ın ilk orucunu tutmaya başladılar.
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Çadırda sahur yapan depremzede Kemal Ballı, “Öncelikle Ramazan ayı hoş geldi, sefa geldi. Tabii buruk bir Ramazan, ilk teravi dedik ve bugün ilk sahurumuzu yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın açmış olduğu çadırda sahurumuzu yaptık ve bugün inşallah ilk orucumuzu da tutmuş olacağız” diye konuştu.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da huzur ve bereket ayı ramazanın ilk sahuru çadır kentlerde yapıldı.
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