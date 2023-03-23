Deprem bölgesinde çadırda ilk sahur...

Çadırda sahur yapan depremzede Kemal Ballı, “Öncelikle Ramazan ayı hoş geldi, sefa geldi. Tabii buruk bir Ramazan, ilk teravi dedik ve bugün ilk sahurumuzu yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın açmış olduğu çadırda sahurumuzu yaptık ve bugün inşallah ilk orucumuzu da tutmuş olacağız” diye konuştu.