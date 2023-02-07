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Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sokakları su bastı.

Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

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Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında - Resim: 2

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

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Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında - Resim: 3

Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.

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Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında - Resim: 4

Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.

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