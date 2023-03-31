Deprem bölgesinde en acı nöbet...

Enkaz başına gelip birkaç hatıra toplamak için bakındıklarını ifade eden Eren Yılmaz, “6 Şubat depreminden hemen 20 dakika sonrasında biz abim ile çarşıya çıkmıştık. Bir binanın 8’inci katından 3 kişiyi çıkarttık. Yaklaşık 3 saat boyunca elimizde hiçbir imkan olmadan kendi çabalarımızla çıkardığımız o 3 kişiyi ambulansa bindirip gönderdik. Sonrasında ise Kapalı Çarşı’ya doğru gittiğimizde durum daha vahimdi. Kahramanmaraş’ta çok bina yıkıldı. Elbistan’da yaşanan ikinci büyük deprem de hasar verdi Kahramanmaraş’a” dedi.