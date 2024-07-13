Deprem bölgesinde facia: Depremzedelerin konteyner evleri kül oldu
Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde depremzedelerin yaşadığı konteynerlerden birinde yangın çıktı.
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Alevler, yandaki 2 konteynere daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi depremzedeler yaptı.
Yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
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Gelen itfaiyecilerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.
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