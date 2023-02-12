Deprem bölgesinde hırsızlık alarmı! Polis devriye atıyor

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı. Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş'ta, binlerce bina çöktü; bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yüzlerce yerli ve yabancı ekibin çalıştığı kentte, kurtulan depremzedeler ise enkaz başında umutlu bir haber bekliyor.