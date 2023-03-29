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Deprem bölgesinde korku dolu gece!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 11 katlı binanın sallaması üzerine harekete geçen ekipler, emniyet şeridiyle güvenlik önlemi aldı. Konteynerde kalan yabancı uyruklu iki kişi de tahliye edildi.

Deprem bölgesinde korku dolu gece! - Resim: 1

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı Menekşe Apartmanı'nın sallanması üzerine ekipler harekete geçti.

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Deprem bölgesinde korku dolu gece! - Resim: 2

AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, ağır hasarlı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Deprem bölgesinde korku dolu gece! - Resim: 3

Trafik polisleri tarafından da bulvarın bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. 

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Deprem bölgesinde korku dolu gece! - Resim: 4

Binanın yakınındaki konteynerde kalan yabancı uyruklu iki şahıs tahliye edildi.

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