Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu!
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, kontrollü yıkım çalışması esnasında binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu.
Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından ağır hasar alan binaların, iş makinalarıyla kontrollü olarak yıkımı sürüyor.
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Dulkadiroğlu ilçesinde Trabzon Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması kararı alındı.
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Kontrollü yıkım için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bulvarı ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
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İş makinasıyla yapılan yıkımda, binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun oluştuğu bulvar üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapıldı. Toz bulutuna rağmen yıkım çalışmasını izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek canlı yayın yaptı.
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