Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu!

İş makinasıyla yapılan yıkımda, binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun oluştuğu bulvar üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapıldı. Toz bulutuna rağmen yıkım çalışmasını izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek canlı yayın yaptı.