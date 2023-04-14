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  4. Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu!

Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu!

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, kontrollü yıkım çalışması esnasında binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu.

Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu! - Resim: 1

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından ağır hasar alan binaların, iş makinalarıyla kontrollü olarak yıkımı sürüyor. 

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Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu! - Resim: 2

Dulkadiroğlu ilçesinde Trabzon Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması kararı alındı.

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Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu! - Resim: 3

Kontrollü yıkım için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bulvarı ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. 

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Deprem bölgesinde korkunç görüntü: Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu! - Resim: 4

İş makinasıyla yapılan yıkımda, binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun oluştuğu bulvar üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapıldı. Toz bulutuna rağmen yıkım çalışmasını izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek canlı yayın yaptı.

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