Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü
Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' görüntülendi. Ay'ın çevresinde oluşan beyaz halka, sosyal medya kullanıcılarını meraklandırdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ve Elazığ'da depremzede vatandaşlar, Ay'ın etrafındaki halkayı görünce tedirginlik yaşadı
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Yeni bir deprem olacağı hissine kapıldıklarını belirten vatandaşların gördüğü Ay'ın etrafındaki çember sosyal medyada da gündem oldu. Yaşanan durumun bir doğa olayı olduğu ve Ay halesi olduğu anlaşıldı.
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Elazığ'da havanın kararmasının ardından oluşan Ay halesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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Dikkat çeken hale, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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