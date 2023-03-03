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Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü

Depremin vurduğu Hatay ve çevresinde gökyüzünde 'Ay halkası' görüntülendi. Ay'ın çevresinde oluşan beyaz halka, sosyal medya kullanıcılarını meraklandırdı.

Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü - Resim: 1

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ve Elazığ'da depremzede vatandaşlar, Ay'ın etrafındaki halkayı görünce tedirginlik yaşadı

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Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü - Resim: 2

Yeni bir deprem olacağı hissine kapıldıklarını belirten vatandaşların gördüğü Ay'ın etrafındaki çember sosyal medyada da gündem oldu. Yaşanan durumun bir doğa olayı olduğu ve Ay halesi olduğu anlaşıldı.

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Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü - Resim: 3

Elazığ'da havanın kararmasının ardından oluşan Ay halesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 

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Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü - Resim: 4

 Dikkat çeken hale, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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