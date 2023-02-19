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  4. Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı

Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yıkılan bir binada güvercin yuvasının bulunduğu kolonlarının yıkılmaması dikkat çekti.

Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin üzerinden 14 gün geçti. 

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Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı - Resim: 2

Hatay’da da hemen hemen tüm binalar hasar alarak enkaza dönüştü. 

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Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı - Resim: 3

Ancak Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemesi dikkat çekti.

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Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı - Resim: 4

3 katlı binanın son hali görenleri hayrete düşürdü. 

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