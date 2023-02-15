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Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 280'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ne deprem bölgesinden getirilen çöp ve molozlar döküldü. Bakanlık konuyla ilgili harekete geçti.

Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği illerden Hatay'da yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan yapıların çoğunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Enkazla ortaya çıkan moloz ve çöpler de taşınmaya başlandı. 

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Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı - Resim: 2

Samandağ ilçesinde bulunan ve kayıt alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran, bölgeden göç eden kuşların da dinlenme alanı olan Milleyha Kuş Cenneti'ne depremin ardından ortaya çıkan moloz ve çöpler döküldü. 

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Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı - Resim: 3

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu'nun, sosyal medya hesabından, Milleyha Kuş Cenneti ile binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala çöp ve moloz döküldüğü yönündeki paylaşımına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar yanıt verdi. 

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Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı - Resim: 4

Birpınar, paylaşımında, dökülen atıkların temizlenmesi sürecini başlattıklarını, bölgeye atık döken belediyelerin de uyarıldığını kaydetti. Çöp ve molozların olduğu alanda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilaçlama işleminin ardından kaldırma işlemlerine başlanacak.

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