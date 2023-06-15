Deprem bölgesinden acı manzara

Ramazan Erkuş, 40 yıl boyunca çalışarak aldıkları evin gidişinin 1 dakika sürdüğü belirterek, “Şuan üzerinde bulunduğumuz alan kendi evim, çok zor çıktık bu evden. Deprem anının kelimelerle kimse anlatamaz, çok büyük sarsıntılar geçirdik. Duvardan duvara vurdu bizi, ne yaptığımızı bilemedik. Biz evden çıkarken enkazalar önümüze yığıldı. 2 çocuğum ve eşimle ben zorla çıktık. Evimizi yıkım kararı çıkmıştı, bu günde yıkıldı. Bizim 40 yıllık bir emeğimiz, acı bir gün. Biriktirmek çok zor ama gidişi 1 dakika sürmedi. Gitti, üzüntümüz bu” ifadelerini kullandı.