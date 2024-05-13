Deprem bölgesini bu sefer de sel vurdu: Konteynerler sular altında
Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak tarihe geçen deprem felaketinin yerle bir ettiği Hatay'ı bu sefer de sel vurdu. Konteynerler sular altında kaldı...
Kaynak: AA, DHA, İHA
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yoğun yağışla yollar göle döndü, bazı konteynerleri su bastı. Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Antakya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı konteyner kentleri su basarken, bölge halkı suları kova ve fırçalarla tahliye etti.
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Yağışın göle çevirdiği yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Trafik polislerinin müdahalesiyle açılan yolda araçlar kısmen suya gömüldü.
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