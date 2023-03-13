Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın yönünün yaklaşık 1 metre değiştiği görüldü.
Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi.
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Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü.
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Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı.
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Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü.
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