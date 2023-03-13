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  4. Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor!

Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın yönünün yaklaşık 1 metre değiştiği görüldü.

Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor! - Resim: 1

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi.

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Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor! - Resim: 2

Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü. 

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Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor! - Resim: 3

Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı. 

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Deprem bu binayı yıkamadı ama.... Gören gözlerine inanamıyor! - Resim: 4

Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü. 

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