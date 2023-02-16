Deprem enkazı taşınıyor! Jandarma yağmacılara karşı nöbette

JANDARMA ENKAZIN BAŞINDA

Jandarma ekipleri, enkaz yığınları arasında değerli eşya arayan kişilere karşı da 24 saat nöbet tutuyor. Enkaz toplama alanları ve şehir merkezindeki enkazın başında bekleyen jandarma, şüpheli görülen kişilerin bu alanlara yaklaşmasına izin vermiyor. Bulunan değerli eşyalar, tutanakla yetkililere teslim ediliyor. (DHA)