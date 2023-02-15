Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin mezarları yürekleri yaktı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem pek çok canımızı yitirmemize neden oldu. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları ise görenlerin yüreklerini dağladı.
İnsanın kalbi acır mı? Meğer acırmış. Bu görüntüleri görüp de yüreklerin burkulmaması mümkün değil...
Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor.
Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya’da, Şehir Mezarlığında kepçeler tarafından kazılarak numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılırken, mezar taşına asılanlar ise yürekleri dağlıyor.
İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı.