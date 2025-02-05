Deprem fırtınası sonrası kritik uyarı: Bu uygulamayı telefonunuza yükleyin

'GEÇMİŞTE 8.5 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN MEGA DEPREMLER OLMUŞ'

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde 28 Ocak'tan bu yana yoğunlaşan deprem fırtınasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Sözbelir, "Her gün büyüklüğü 1 ila 5 arasında değişen ortalama 100 deprem oluyor. Santorini Adası Yunanistan'ın başkenti Atina'dan başlayarak Milos, Santorini, Nysiros adalarını içine alacak şekilde bir yay geometrisi sunup, Türkiye karası üzerindeki Kula volkanlarına kadar uzanıyor. Bu yay şekilli jeolojik ortama Güney Ege Volkanik Ada Yayı ismi veriliyor. Bu volkanik ada yayının özelliği, günümüzde diri- aktif olması. Ada yayının içindeki volkanik adaların önemli bir bölümü son 10 bin yılda birkaç kez patlamış, püskürmüş ardından tsunamiye, depremlere, can ve mal kaybına neden olmuş. Bu volkanik faaliyet biter mi. Bunun yanıtı büyük resimde saklı. Ada yayının güneyinde Girit. Girit'in güneyinde Afrika ile Ege-Anadolu levhasının jeolojik sınırını oluşturan devasa bir fay bulunuyor. Arnavutluk'tan güneydoğuya doğru ilerleyip bir yay geometrisi sunacak şekilde Yunanistan güneyinden ve Girit Adası güneyinden geçtikten sonra kuzeydoğuya doğru kavis çizerek Rodos Adası güneyinde Pliny-Strabo transform fayı ile birleşir. Bu fay üzerinde, geçmişte 8.5 büyüklüğüne varan mega depremler olmuş" dedi.