Deprem hasarlı otomobiller satışa çıktı: Depremzededen...

Türkiye, Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ilde 40 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Dört bir yandan deprem bölgesine yardımlar gönderilirken, konteyner kentler ve çadırların kurulumu devam ediyor. Depremlerde sevdiklerini evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar ise bir yandan acılarını yaşarken bir yandan da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.