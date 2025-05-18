Deprem oluyor diye sokağa fırladılar! Gerçeği öğrenen kendi haline güldü

"Herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için"

İşletme sahibi Ayhan Acar yaşanan o anlarla ilgili, "Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için" diye konuştu.