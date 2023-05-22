Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor!

AFAD tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ödenen 100 bin lirayı da iade ettiğini belirten Yılmaz, "Ben seyyar olarak şalgam suyu satıyorum. Havuç ve başka malzemeler almak için il dışına çıkmak zorundayım. Yolda çevirme oluyor. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ölen adam araba kullanabilir mi, kullanamaz. Nüfus Müdürlüğü, savcılık soruşturması tamamlanıncaya geçici bir belge verdi. Derdimi bu belge ile anlatmaya çalışıyorum. AFAD'dan gönderilen parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var, hemen parayı o zaman iade ettim. Ben depremde Toprakkale’deki evimdeydim. Biz böyle şeyleri filmlerde olur zannederdik. Maalesef bizim başımıza geldi. Gerçekten trajikomik bir olay yaşadıklarım. Mağduriyetimin bir an önce düzeltilmesini istiyorum" dedi.