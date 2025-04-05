  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti

Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti

Bingöl’de Prof. Dr. Naci Görür’ün konuşmacı olarak katıldığı panelin düzenlendiği Bingöl Belediyesi konferans salonunu su bastı.

Kaynak: DHA / İHA
Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti - Resim: 1

Bingöl’de TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından kentin muhtemel deprem afetine dikkat çekmek amacıyla Prof. Dr. Naci Görür’ün de katılımcı olacağı panel düzenlendi.

1 / 8
Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti - Resim: 2

Saat 15.00’da yapılması planlanan panel öncesi, konuşmanın yapılacağı Bingöl Belediyesi konferans salonunu su bastı.

2 / 8
Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti - Resim: 3

Salonun ön kısmı bir anda suyla dolarken, Prof. Dr. Görür bir süre bekledikten sonra etkinliğin yapılacağı salondan ayrıldı. Biriken su hortum ve kovalarla taşındı. Aynı yerde daha önce de su baskınlarının olduğu kaydedildi.

3 / 8
Deprem panelinde rezalet: Prof. Dr. Naci Görür salonu terk etti - Resim: 4
4 / 8