Deprem şehitliğinde hüzünlü Kurban Bayramı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hüzünlü geçen Kurban Bayramı'nda depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakılarak, dualar edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hüzünlü geçen Kurban Bayramı'nda depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakılarak, dualar edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da depremde yakınını kaybeden vatandaşlar mezarlığı ziyaret ettiler.
Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı.
Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.