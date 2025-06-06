Deprem şehitliğinde hüzünlü Kurban Bayramı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da depremde yakınını kaybeden vatandaşlar mezarlığı ziyaret ettiler.