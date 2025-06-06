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  4. Asrın felaketinin sıfır noktasında hüzünlü Kurban Bayramı

Deprem şehitliğinde hüzünlü Kurban Bayramı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hüzünlü geçen Kurban Bayramı'nda depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakılarak, dualar edildi.

Kaynak: İHA
Deprem şehitliğinde hüzünlü Kurban Bayramı - Resim: 1

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hüzünlü geçen Kurban Bayramı'nda depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakılarak, dualar edildi.

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Deprem şehitliğinde hüzünlü Kurban Bayramı - Resim: 2

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram öncesi olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da depremde yakınını kaybeden vatandaşlar mezarlığı ziyaret ettiler. 

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Deprem şehitliğinde hüzünlü Kurban Bayramı - Resim: 3

Arefe gününden başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı. 

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Deprem şehitliğinde hüzünlü Kurban Bayramı - Resim: 4

Afetzede vatandaşlar, arefe günü ve bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.

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