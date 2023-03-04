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  4. Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz

Deprem sonrası dağdan kaya yağmuru

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlardan kopan dev kaya parçaları yollara savruldu.

Deprem sonrası dağdan kaya yağmuru - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya’da büyük hasara neden olurken, dağları da yerinde oynattı. 

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Deprem sonrası dağdan kaya yağmuru - Resim: 2

Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi’nde depremlerin meydana getirdiği şiddet dağları yerinden oynattı.

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Deprem sonrası dağdan kaya yağmuru - Resim: 3

Depremin şiddetiyle yerinde kopan dev kaya parçaları yollara savruldu.

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Deprem sonrası dağdan kaya yağmuru - Resim: 4

Yaklaşık 200 metrelik bir alana savrulan irili ufaklı tonlarca ağırlıktaki kayalar depremin yıkıcı etkisini ise bir kez daha gözler önüne serdi.

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