Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara
Depremin ardından ulaşıma kapanan Erkenek Tüneli'nde kontrollü olarak geçişler sağlanıyor. Bir tüpünün riskli olduğu için kapatıldığı tünelin açık olan tüpü içinde de farklı yerlerde birçok hasar var.
Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesine bağlayan D-850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli, depremin şiddetiyle büyük hasar gördü. Depremin hemen ardından, tünel hattında ulaşım yapılamaz hale geldi. Şu anda kontrollü geçişin sağlandığı tünelin tek tüpü trafiğe kapatıldı. Trafiğin tek tüpten, çift yönlü yapıldığı tünelin içinde de hasar olduğu görüldü.
Kontrollü geçişin sağlandığı tüp içindeki yan duvarlar ve çatının beton döküntüleri, kopmuş demirler aksiyon kamerasıyla da görüntülendi. Tünelin Malatya istikameti yönünde de yolda yaklaşık 20 santim derinliğinde çatlaklar bulunuyor.
Öte yandan, depremin şiddetiyle Malatya-Gölbaşı üzerinde bulunan yollarda oluşan hasar ekipler tarafından onarılıyor. Erkenek Tüneli ve yol çalışmaları havadan da görüntülendi. (DHA)