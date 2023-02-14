Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara

Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesine bağlayan D-850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli, depremin şiddetiyle büyük hasar gördü. Depremin hemen ardından, tünel hattında ulaşım yapılamaz hale geldi. Şu anda kontrollü geçişin sağlandığı tünelin tek tüpü trafiğe kapatıldı. Trafiğin tek tüpten, çift yönlü yapıldığı tünelin içinde de hasar olduğu görüldü.